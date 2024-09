Homem condenado por estupro de vulnerável ocorrido em Cornélio Procópio é preso

Um homem de 27 anos condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável foi preso pela PCPR (Polícia Civil do Paraná), com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), nesta quarta-feira (18), em Itapoá, no estado de Santa Catarina.





O homem recebeu uma pena de nove anos e quatro meses de prisão definitiva pela prática do crime. De acordo com a delegada da PCPR Thais Orlandini, o crime aconteceu em julho de 2021, em Cornélio Procópio (Norte Pioneiro).

“A equipe empreendeu diligências e constatou que o suspeito poderia estar residindo em Itapoá. Fizeram, então, contato com PCSC, a qual logrou êxito em capturar o autor no endereço informado pela PCPR”, explica a delegada.





O indivíduo foi encaminhado ao sistema penitenciário para os demais procedimentos.