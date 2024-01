Homem é atacado com pedradas pela segunda vez no Norte do Paraná

Um homem de 46 anos foi atacado com pedradas, por volta das 12h de domingo (14), em São Pedro do Ivaí, no norte do estado. De acordo com informações apuradas pela PM (Polícia Militar), a vítima já tinha sido agredida em 7 de janeiro, sofrendo, na época, traumatismo craniano e um corte no rosto.







Desta vez, a vítima, ao se defender dos ataques, sofreu um corte na mão, ficando atordoada pelo impacto. Após esse primeiro ato, o homem agredido foi a um mercado próximo para comprar água. Em seguida, encontrou o agressor novamente, sendo atacado mais uma vez. Ao tentar fugir de carro, o agressor arremessou uma pedra em direção ao veículo, quebrando o para-brisa.



Em seguida, o jovem de 21 anos foi contido pelos agentes da PM e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Jandaia do Sul. Vale ressaltar que uma hora antes da ocorrência a equipe já havia sido acionada por populares que estavam se sentido ameaçados pelo agressor, que solicita dinheiro às vítimas e, caso elas se neguem a entregar, passa a ameaçá-las ou agredi-lás.





