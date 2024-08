Homem é condenado a 45 anos de prisão por estuprar e engravidar filha com deficiência mental no PR

Um homem de 64 anos denunciado pelo MPPR (Ministério Público do Paraná) por estupro de vulnerável contra duas vítimas foi condenado a 45 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão pelo Juízo da comarca de Cantagalo (Centro-Sul do Paraná). A denúncia, apresentada pela Promotoria de Justiça, apontou o cometimento dos crimes contra duas vítimas: uma filha adotiva e uma filha biológica do réu, filha da primeira vítima.





Conforme a denúncia, ao longo de vários anos - pelo menos de 2004 a 2019 -, o idoso teria estuprado seguidamente a primeira vítima, uma mulher com deficiência mental grave, desde que ela tinha 11 anos – com sete anos de idade, a criança havia sido entregue pela mãe biológica a ele e à esposa - já falecida - para criarem.

Quando essa vítima tinha 17 anos, ela engravidou em consequência dos estupros e teve uma filha, hoje com 13 anos. A menina foi a segunda vítima dos estupros. Os atos ocorreram quando estava com dez anos de idade.





O homem já estava preso na Cadeia Pública de Laranjeiras do Sul e permanecerá detido, sem o direito de recorrer em liberdade.