Homem é detido após ameaçar ex-=mulher na região de Londrina

Um homem foi detido na noite de quinta-feira (15), em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), após desrespeitar medida protetiva imposta contra ele e ameaçar a ex-companheira. Segundo a Polícia Militar, foi necessário o uso de algemas para cumprir a voz de prisão dada contra ele.





De acordo com o registro da situação, a PM foi chamada na Rua das Orquídeas porque o homem teria invadido a casa da ex-mulher e quebrado os retrovisores do veículo dela utilizando um caibro de madeira. Ele, entretanto, fugiu do local e não foi localizado.

Quando os militares retornaram para a 3ª Companhia da PM para elaborar o boletim de ocorrência, houve um novo acionamento dos agentes de segurança pela mulher, relatando que o ex-marido havia voltado à casa e feito ameaças contra ela.





Os policiais conseguiram abordar o suspeito, que estava próximo à residência, momento em que foi dada a voz de prisão e algemado.