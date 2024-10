Homem é detido no banheiro após ser flagrado furtando barras de chocolate de mercado em Londrina

Um homem de 24 anos foi preso após ser flagrado com oito barras de chocolate que havia furtado de um mercado na tarde de sábado (5) em Londrina.





Conforme a PM (Polícia Militar), por volta das 13h, houve a denúncia de que havia um indivíduo detido por furto em um estabelecimento na avenida Tiradentes, no Alvorada. Ogerente que relatou que o acusado entrou no mercado, colocou oito barras de chocolates nas vestimentas e saiu sem efetuar o pagamento dos produtos. Em seguida, foi ao banheiro no shopping nas proximidades e lá foi detido com os objetos e acionado o 190.

A ocorrência foi encaminhada para a Central de Flagrante para providências cabíveis.