Homem é detido por estupro e agressão com um lápis em Cornélio Procópio

Um homem de 38 anos foi detido em flagrante na segunda-feira (25), em Cornélio Procópio, por estupro. A prisão ocorreu poucas horas após o crime ser relatado pela vítima.





Ela deu entrada em um hospital do município por volta de 5h50, afirmando ter sido estuprada e agredida fisicamente com um lápis, que chegaram a ferir os tímpanos. "De pronto a Polícia Civil empreendeu diligências”, explica a delegada Thais Orlandini.

A Polícia Civil repassou as informações sobre a identificação do suspeito para a PM (Polícia Militar), que prendeu o homem. Ele foi encaminhado a Delegacia da Mulher de Cornélio Procópio para as medidas cabíveis.





Em interrogatório, o suspeito confessou parte da prática criminosa.