Homem é morto após atirar contra policiais em rodovia de Cambé

Um homem foi morto após atirar contra agentes da PM (Polícia Militar), por volta da meia-noite desta segunda-feira (19), na BR-369 em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). De acordo com os policiais, informações anônimas sobre um veículo com placa clonada com as mesmas características levaram à abordagem.







Os agentes encontraram a camionete Hilux na região central de Londrina e passaram a perseguir o veículo, que se deslocou em direção a Cambé. Após perceber a presença da PM, o condutor encostou o veículo e os policiais desceram para dar voz de abordagem.



Quando os policiais se aproximaram, o homem disparou contra os agentes, que revidaram com mais disparos. Após a troca de tiros, os agentes averiguaram o veículo e constataram o óbito do condutor. Em seguida, a Polícia Científica e a Polícia Civil compareceram ao local.



O veículo foi recolhido e encaminhado para a delegacia de Cambé, onde foi checada e confirmada, por meio do chassi, a informação de que o veículo era furtado e estava com placa falsa. Também foram recolhidas uma pistola e munições.