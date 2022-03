Homem é morto pela PM na zona norte de Londrina

Um homem foi morto pela PM (Polícia Militar) na zona norte de Londrina na noite desta terça-feira (29). Segundo a polícia, ele teria atirado em direção a uma viatura após ser abordado, o que deu início a um confronto armado.

De acordo com a PM, uma equipe do Batalhão de Choque fazia uma operação na zona norte da cidade quando viu um veículo considerado suspeito. Durante uma tentativa de abordagem, o homem teria descido do carro e atirado contra os policiais, que reagiram. O homem, que não teve sua identidade divulgada, foi alvejado.

Ainda segundo o relatório da polícia, o socorro médico foi acionado, mas a vítima não resistiu e morreu no local. Durante o isolamento do local para a perícia, os agentes tiveram que dispersar a multidão que tentava, segundo a PM, "investir contra os policiais militares".





Com a vítima, a PM teria encontrado uma pistola calibre 380, mais de 100 porções de maconha e alguns pinos de cocaína - a quantidade exata não foi informada. A arma e as drogas foram apreendidas.