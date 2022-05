Homem é preso ao ser flagrado com estufa de maconha em residência de Londrina

Um homem foi preso na madrugada de domingo (8) ao assumir ser responsável por manter uma estufa com vasos de maconha em uma residência de Londrina.

Segundo a PM (Polícia Militar), por volta das 3h, houve uma denúncia de perturbação de sossego no bairro Antares em que vários jovens estariam com som extremamente alto. Quando os policiais chegaram, ninguém do imóvel ouviu a equipe chamar pelo responsável, e foi necessário entrar na casa.

No interior do endereço, foi localizado o responsável pela festa, um ambiente com muita fumaça e um forte cheiro de substâncias análogas à maconha.





Ao vistoriar um dos quartos, a PM encontrou uma estufa com vasos onde era cultivada canabis sativa. Um dos frequentadores do evento se apresentou como responsável pela plantação e foi encaminhado juntamente com as substâncias até a delegacia para as providências cabíveis.