Homem é preso após Polícia Militar encontrar maconha, arma e munições em casa em Mandaguari

Um homem foi preso em Mandaguari (Região Metropolitana de Maringá) na noite desta terça-feira (16) após ser flagrado portando maconha, uma pistola e munições.





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), agentes do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) faziam um patrulhamento pelo bairro São Marcos quando decidiram abordar um homem que apresentava atitudes suspeitas.

Durante a revista pessoal, os agentes encontraram uma pequena quantidade de maconha com o homem, o que levou os policiais até a casa do suspeito.





Na residência, foram encontrados um quilo e 300 gramas da droga e duas balanças de precisão, além de uma pistola calibre nove milímetros com dois carregadores e 44 munições.





O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia, assim como os itens apreendidos.