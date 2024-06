Homem é preso com 21,650 kg de maconha em ônibus em Rolândia

Um homem foi preso na noite de sexta-feira (14) ao ser flagrado transportando 21,650 kg de maconha em ônibus em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).







Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadua), por volta das 22h, a equipe de Operações com Cães e os policiais da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária, durante operação contra o tráfico de drogas, armas de munições, em frente ao Posto Rodoviário Estadual de Rolândia, abordou um coletivo interestadual, de linha Maringá (Noroeste) a Franca-SP.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Foi empregado o cão Airon para detecção de drogas no bagageiro, que indicou positivamente uma mala de cores mescladas, com etiqueta pertencente ao passageiro F. P. P., 32, morador de Altônia (Noroeste). Ao ser perguntado a ele o que havia na mala, respondeu que era maconha. Com a abertura da bagagem, foram constatados 27 tabletes de substância análoga a maconha. O homem disse que recebeu a encomenda de um masculino na rodoviária de Altônia, o qual não quis revelar o nome, para levar até a Jaú-SP, e entregar na rodoviária para um desconhecido que o recepcionaria.





O passageiro foi preso, teve informados os direitos constitucionais e conduzido juntamente com as drogas apreendidas para a delegacia de Polícia Civil em Rolândia, para procedimentos cabíveis.