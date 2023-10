Homem é preso com faca suja de sangue por suspeita de agressão no Jardim Bandeirantes

Com 52 homicídios, Londrina está entre as oito cidades do PR com alta neste índice

Londrina, Cambé e Apucarana têm aumento de homicídios dolosos nos primeiros 8 meses do ano

Entre as 21 maiores cidades

Homem morre e mulher fica ferida em acidente em rodovia do Norte do PR

De acordo com informações da PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe de agentes se deslocou até a via após receber informações de que um homem teria sido atacado por golpes de faca. No local, encontraram a vítima caída no chão, porém consciente e orientada.

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (6) na avenida Arthur Thomas, no Jardim Bandeirantes, Zona Oeste de Londrina, por ser suspeito de esfaquear um indivíduo no bairro.

Um homem foi preso na quinta-feira (5) em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, por suspeita de sextortion, crime de extorsão na modalidade virtual e com cunho sexual.

Após acionar o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e o Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma) para atender à vítima, a equipe de agentes saiu em busca do suspeito, que foi encontrado nas proximidades do local do crime.





Durante a abordagem, os policiais encontraram uma faca suja de sangue e deram voz de prisão ao homem, que foi levado até a Central de Flagrantes.





A vítima teve duas perfurações no tórax e uma no dorso. A equipe de médicos indicou que, possivelmente, uma das facadas havia atingido o pulmão e ficou no local para estabilizar o homem.