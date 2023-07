Homem é preso em flagrante por furtar escola em Arapongas

Durante patrulhamento nesta terça-feira, 18, a Guarda Municipal de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) realizou a prisão em flagrante de um homem de 31 anos, na região da Vila Aparecida.





Segundo informações da Sestran (secretaria municipal de Segurança Pública e Trânsito), o homem foi abordado aos fundos do prédio da Escola Municipal Diomar de Oliveira Pegorer, na mesma região.

No momento da abordagem, a pessoa estava em posse de um cilindro elétrico e um espremedor de batatas industrial; ambos os objetos pertencentes à escola. Diante da situação foi dada voz de prisão e feito o encaminhamento para Delegacia de Arapongas.





Ainda conforme a equipe, o autor do delito já possuía passagens anteriores pela polícia. “Intensificamos o patrulhamento na região, logrando êxito na prisão em flagrante do autor do furto.





As denúncias da população também cooperam para que a resposta contra esses crimes seja dada”, falou o secretário da Segurança, Paulo Argati.





