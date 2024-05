Homem é preso por agredir esposa com tapas no rosto em Apucarana

Um homem foi preso acusado de agredir a esposa com tapas no rosto no Jardim Trabalhista, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na noite deste domingo (19).





A Polícia Militar foi acionada pela vítima e, ao chegar no local, a mulher informou que o marido passou a tarde ingerindo bebidas alcoólicas. Em certo momento, o acusado, que estava embriagado, teria começado a ameaçar a esposa e a teria agredido com dois tapas no rosto e alguns arranhões no pescoço.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Diante da situação, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia.