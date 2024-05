Duas pessoas ficam feridas após caminhão bater contra barranco em Arapongas

Duas pessoas ficaram feridas após um caminhão colidir contra um barranco na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na tarde deste domingo (19).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 29 anos dirigia um Scania R450 com um semirreboque acoplado no sentido de Arapongas ao entroncamento da BR-369 quando, ao passar pelo KM 2, perdeu o controle da direção e bateu o caminhão em um barranco na margem esquerda da via.

O condutor do veículo, assim como o passageiro, de 24 anos, tiveram ferimentos leves. Ambos foram socorridos no local e encaminhados para o Honpar (Hospital Norte do Paraná) para receber atendimento médico.





Chovia no momento do acidente.