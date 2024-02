Homem é preso por armazenar imagens de abuso sexual infantil em Rolândia

A PF (Polícia Federal) de Londrina deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Voyeur, com o objetivo de combater crimes relacionados ao abuso sexual infantil.





A ação é parte de uma investigação constante no combate de crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com pornografia infantil em Londrina e na Região Metropolitana.

Durante a manhã, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade de Rolândia, no bairro Manoel Muller. Durante a busca, os policiais federais encontraram, no celular do investigado, imagens e vídeos de abuso sexual infantil.

O homem, de 56 anos, que não possui antecedentes criminais, foi preso e encaminhado a Delegacia da Polícia Federal, para realização dos procedimentos de policia judiciária e está a disposição da Justiça Federal de Londrina.





Foram apreendidos um aparelho celular, HDs e um cartão de memória, sendo que todos os equipamentos passarão por perícia.





Os atos de adquirir, possuir ou armazenar fotografias, vídeos ou qualquer tipo de registro de abuso sexual infantil são punidos com pena de reclusão de 1 a 4 anos, e multa, com recente alteração pela lei 14.811/2024 que passou a ser considerado crime hediondo, sem direito à fiança.