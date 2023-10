Homem é preso por furtar sete calcinhas em loja na rua Sergipe, no Centro

Um homem de 50 anos foi preso na manhã desta terça-feira (17) suspeito de furtar sete calcinhas em uma loja na rua Sergipe, na região central de Londrina.





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe de agentes foi acionada após uma funcionária do estabelecimento comercial flagrar o suspeito saindo da loja com as mercadorias em mãos.

A mulher relatou à polícia que o homem levantou suspeitas por já ser conhecido na região pela prática de pequenos furtos. A funcionária viu que o suspeito entrou na loja e, rapidamente, saiu segurando algo.





A colaboradora, então, questionou o homem, que começou a discutir. Com a confusão, algumas pessoas cercaram o suspeito e o impediram de sair do local até que a polícia chegasse.





Durante a abordagem, os policiais constataram que o homem portava sete calcinhas, que totalizavam um valor de R$ 295,30, além de alguns alimentos.





O homem confessou aos agentes que é usuário de entorpecentes e furtou os produtos para trocá-los por crack. O suspeito e a funcionária da loja foram encaminhados para a Central de Flagrantes.