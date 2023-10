Sogro é preso acusado de incendiar carro do genro em Ibiporã

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (17) após incendiar o carro Golf de seu genro na Vila Romana, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina).





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe de agentes se deslocou até o endereço após receber uma solicitação informando que um veículo estava pegando fogo.

No local, os policiais encontraram o Corpo de Bombeiros, que realizava o combate ao incêndio. As chamas, nesse momento, já tomavam conta de todo o carro. Além do veículo, o fogo destruiu o teto da garagem.





Depois que o incêndio foi contido, os agentes conversaram com uma testemunha. O homem contou que seu sogro chegou na residência embriagado e, por isso, não o deixou entrar na casa.





O pedido do homem não foi bem recebido pelo suspeito, já que este voltou até o local, estourou o portão e colocou fogo no carro da vítima. O sogro do homem, então, saiu correndo da residência, mas foi segurado pela vítima já na rua.





O suspeito de atear fogo no veículo foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes de Londrina.