Homem é preso por tráfico de drogas em operação em Jaguapitã

Deolane Bezerra deixa a prisão em Pernambuco; mãe também é solta

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra deixou a Colônia Penal de Buíque, no Agreste de Pernambuco, na tarde desta terça-feira (24), após decisão do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, do Tribunal de Justiça do estado