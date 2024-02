Homem embriagado dá "cavalo de pau" com caminhão e acaba preso em Ibiporã

Um homem foi preso por praticar manobras perigosas com um caminhão enquanto estava embrigado em Ibiporã, na madrugada deste sábado (10).





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizava um patrulhamento de rotina quando avistou um caminhão-trator realizando manobras de frenagem com arrastamento de pneus, conhecidas como "cavalos de pau". O flagrante aconteceu na avenida Santos Dumont.

Publicidade





Os policiais informaram que o veículo chegou a subir na calçada após as manobras. Com isso, os agentes foram até o veículo e abordaram o motorista e dois passageiros. Todos apresentavam sinais de embriaguez, mas nada de ilícito foi encontrado com os indivíduos.





O condutor foi submetido ao teste etilométrico, obtendo resultado positivo. Assim, o motorista foi preso e enecaminhado à Central Regional de Flagrantes. O caminhão foi recolhido pelos policiais.