Homem empina moto em frente à viatura, cai e acaba preso na Zona Norte de Londrina

Um homem foi preso depois de empinar a motocicleta que pilotava em frente a uma viatura da Polícia Militar, na rua Águia Imperial, no Jardim Paraíso, Zona Norte de Londrina, na tarde desta quarta-feira (1º).





De acordo com os policiais, uma equipe do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) viu, durante um patrulhamento de rotina, várias motocicletas com o escapamento estourado no chamado "rolezinho".

Nesse momento, a motocicleta conduzida pelo homem preso passou pelos policiais e empinou. Devido à infração gravíssima, os agentes acionaram os sinais luminosos e sonoros e deram voz de abordagem ao suspeito, a qual não foi respeitada.





O homem tentou fugir com a mototicleta e cometeu uma série de infrações pelas ruas do bairro. Apesar disso, após uma curva, o suspeito perdeu o controle e caiu.





Os policiais o abordaram e deram voz de prisão. O motociclista foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Londrina pelos crimes de direção perigosa, adulteração de sinal identificador e outros. A moto foi apreendida.