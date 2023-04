Homem esfaqueia companheira durante briga por conta de luz em Ibiporã

Um homem foi preso por ferir a mulher com um golpe de faca após uma discussão provocada pela conta de energia elétrica, na noite desta quinta-feira (13), no Jardim San Fernando, em Ibiporã.







Segundo a mulher disse à Polícia Militar, o marido chegou em casa e, depois de ver uma conta de luz, começou a ofendê-la e ameaçou a filha de 13 anos. Em seguida, começaram as agressões, com empurrões, tapas e socos nas duas, até que, em certo momento, pegou uma faca e feriu a esposa.

Vizinhos auxiliaram as vítimas, tomando a faca do homem e escondendo-a em um muro.





A PM foi acionada e, ao chegar, encontrou a vítima na frente de casa, com um corte profundo no braço e o homem dentro de casa, agressivo e nervoso. Os policiais fizeram contato visual e pediram para que ele saísse da casa, mas ele se negou. Os agentes, então, entraram na residência e o imobilizaram, com o uso de algemas, devido à resistência à voz de prisão.





O homem foi levado para a Central de Flagrantes de Londrina. A companheira dele foi levada para o Hospital Cristo Rei, em Ibiporã, para o socorro necessário e, em seguida, também foi encaminhada para a Polícia Civil.