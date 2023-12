Homem foge após ameaçar esposa de morte e Polícia Militar apreende arma e munições

Um homem fugiu após ameaçar sua esposa de morte na noite desta terça-feira (19), na Vila Romana, na Zona Leste de Londrina, no Norte do Paraná.





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), a vítima acionou os policiais e relatou ter sido ameaçada com uma arma de fogo, que foi localizada sob o sofá da residência.





A mulher relatou que, ao perceber a chegada da viatura policial, o homem jogou a arma e fugiu. Tanto a arma quanto as munições encontradas na casa foram apreendidas e encaminhadas para a Delegacia de Polícia.