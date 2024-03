Homem furta carteira, tenta fazer compras e acaba preso em shopping de Londrina

Um homem foi preso após ser acusado de furtar a carteira de um cliente na praça de alimentação de um shopping na Zona Sul de Londrina, na tarde deste domingo (17).





De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi até o local após receber uma denúncia. A vítima disse que estava na praça de alimentação com sua família e, após deixar sua carteira com documentos e cartões na mesa, não a encontrou após voltar.

O homem informou que, em alguns minutos, começou a ser informado pelos aplicativos de bancos no seu celular que várias compras foram feitas em seus cartões. Segundo as informações, as compras teriam sido feitas em lojas do próprio shopping.





O acusado de furtar a carteira teria feito uma compra em uma gelateria no valor de R$ 5, outra de R$ 999 na Riachuelo e outra de R$ 145 em outro estabelecimento. Apesar dos valores terem sido mostrados à vítima pelo aplicativo, não foram debitados, já que o homem tinha bloqueado os cartões após o furto.





Os policiais, então, foram até as lojas indicadas pelos aplicativos e encontraram um suspeito. O acusado confessou aos agentes que encontrou a carteira em cima de uma mesa na praça de alimentação e que teria tentado fazer compras com os cartões.





O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia.