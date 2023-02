Homem morre e mulher é detida em ação da PM no Jardim Franciscato, em Londrina

Um homem morreu na noite desta quinta-feira (23) com um disparo da Polícia Militar durante uma ação no Jardim Franciscato. Além do óbito, a ação resultou com a prisão de uma mulher e apreensão de drogas e armas.





Segundo a versão da Polícia Militar, uma equipe em patrulhamento avistou uma mulher na Avenida Tadao Ohira que, ao ver os militares, tentou fugir. Ainda assim, ela foi abordada e teria mentido seu nome. Ao checar os dados dela, foi identificado um mandado de prisão em aberto contra ela.

No momento em que ela era detida, um homem saiu de dentro do imóvel para verificar o que estava acontecendo, mas, ao ver a presença dos militares, fugiu para dentro da residência, sem acatar a ordem de abordagem.