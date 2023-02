Polícia Federal prende casal de Cambé em ação contra a pedofilia

Um casal foi preso em Cambé, na manhã desta sexta-feira (24), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no âmbito da Operação Asmodeus, executada pela PF (Polícia Federal) no combate aos crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com pornografia infantil.





Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram presos um homem de 74 anos e sua companheira de 46 anos, ambos sem registros de antecedentes criminais. De acordo com a PF, eles armazenavam, em celulares e computadores, conteúdo de p ornografia i nfantil e abuso sexual infantil.





Os investigados responderão pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil, cujas penas máximas somadas atingem dez anos de reclusão.





A operação recebeu o nome de “Asmodeus” em alusão às práticas identificadas durante a investigação, uma vez que o casal utilizava vídeos com pornografia infantil para satisfazer sua lascívia. Segundo a mitologia, Asmodeus é o demônio da luxúria e um dos sete principes do inferno.