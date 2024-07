Condutor menor de idade faz ultrapassagem perigosa e mata motociclista em Ibiporã

Um veículo fez uma ultrapassagem perigosa e colidiu frontalmente com uma motocicleta, por volta das 22h30 desta sexta-feira (5), no Km 136 da BR-369, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o condutor era menor de idade, e o motociclista morreu na hora.







O menor de idade estava acompanhado de outros dois passageiros, também menores de idade. Os três foram encaminhados para atendimento médico em hospitais de Ibiporã e Londrina.

O condutor do veículo, em seguida, foi encaminhado juntamente com o seu responsável para a Delegacia da Polícia Civil em Londrina. O carro, do modelo Virtus, tinha placas de Jataizinho. A motocicleta, uma Honda CBR 1000, era de Londrina.







A via ficou interrompida das 22h30 às 2h deste sábado, desviando o trânsito do local.







