Homem morre em troca de tiros com a Polícia Militar em Apucarana

Um homem morreu em confronto com a PM (Pollícia Militar) em Apucarana, na manhã desta quarta-feira (16), durante cumprimento de mandados de busca e apreensão emitidos pela Justiça. A ação policial, batizada de Operação Libra, resultou ainda em um homem preso, três adolescentes apreendidos e objetos ilícitos e valores em dinheiro, confiscados e encaminhados para a Polícia Civil.





Foram fiscalizados cinco imóveis no cumprimento dos mandados. Em um destes locais, um homem teria reagido contra a PM, disparando contra os policiais, que revidaram. O suspeito, de 32 anos, foi atingido e, mesmo com socorro médico acionado, ele morreu no local, onde foram encontradas drogas, munições e a arma de fogo utilizada na ação.

