Homem morre em confronto com a Polícia Militar na Zona Sul de Londrina

Um homem morreu após entrar em um confronto com a PMPR (Polícia Militar do Paraná) no Parque das Indústrias, Zona Sul de Londrina, na madrugada desta quarta-feira (15).





De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência se iniciou quando o homem, ao perceber a presença da viatura e dos agentes na avenida Guilherme de Almeida, mudou o sentido de direção e tentou fugir do local.

Suspeitando do indivíduo, os PMs, então, acionaram sinais luminosos e sonoros e pediram para o homem parar o veículo que dirigia. A ordem não foi obedecida e os agentes o seguiram por algumas quadras.





Depois de alguns minutos de perseguição, o homem parou o carro e os policiais deram voz de abordagem. Nesse momento, o indivíduo sacou uma arma e apontou para os PMs, que dispararam contra ele.





O indivíduo foi atingido pelos tiros e, na sequência, a PM chamou o Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), que o levou até o Hospital Evangélico, onde foi constatado o óbito.





Os policiais apreenderam, além da arma de fogo utilizada pelo homem, seis munições.