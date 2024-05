Homem que carregava maconha e cocaína nos bolsos é morto a tiros no Cinco Conjuntos

Um homem que carregava maconha e cocaína nos bolsos foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (2) no Cinco Conjuntos, Zona Norte de Londrina.





Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi até o endereço após receber a denúncia de que havia tido um tiroteio e uma pessoa estaria morta.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo o denunciante, uma mulher estaria junto o homem e teria fugido, mesmo tendo sido acertada por dois tiros nas nádegas.





A vítima foi encontrada pelos policiais e atendida pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), o qual a encaminhou para o hospital. O homem, por sua vez, já estava morto e caído na rua, tendo o corpo recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.

Publicidade





Segundo a mulher, o atirador estava sozinho e conduzia uma motocicleta preta com uma caixa de entrega quando disparou contra o casal.

Publicidade





A Polícia Judiciária foi acionada, assim como o perito criminal, que encontrou as drogas no bolso da bermuda do homem morto.





Ao todo, foram apreendidas 1,24 gramas de cocaína e seis porções de maconha. Os entorpecentes foram entregues na Central de Flagrantes de Londrina.