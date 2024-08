Homem que liderava tráfico da cadeia é alvo de operação em Londrina

Um homem suspeito de comandar o tráfico de drogas em Londrina e na região foi alvo de uma operação deflagrada pela Denac (Divisão Estadual de Narcóticos) na manhã desta sexta-feira (9). Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Londrina, Arapongas e Curitiba, além de outros seis de prisão, sendo três em Londrina, um em Arapongas, um em Curitiba e outro em Campo Grande (MS). Um investigado não foi localizado e está foragido.







Entre os detidos, três já estavam atrás das grades por conta de outras investigações e dois homens foram nesta sexta, sendo um deles o irmão de liderar o esquema criminoso. A operação contou com o apoio de policiais civis de Londrina, Maringá, Curitiba, Pato Branco e Arapongas e militares do 5º Batalhão, somando cerca de 40 pessoas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Duas mulheres também foram presas. Elas seriam as responsáveis por transportar a droga, que vinha do Paraguai para o Brasil. “As femininas iam até Ponta Porã (MS), eram recepcionadas na rodoviária, ficavam em hotel. As drogas eram levadas até elas, que ocultavam armas e drogas no corpo e traziam para Londrina. Aqui eram recepcionadas, recebiam pagamento via PIX e os homens distribuíam as drogas que eram comercializadas em Londrina e região”, detalhou o delegado da Denarc em Londrina, Adilson José da Silva.





A apuração apontou que as drogas trazidas para Londrina eram vendidas para traficantes “menores” e para abastecer pontos de tráfico em municípios da região Norte paranaense. “Esse pessoal do Paraguai também remetia droga para Santa Catarina e de lá era embarcada e ia para a Europa”, afirmou. Uma mulher foi detida em flagrante em Curitiba com 250 gramas de crack.