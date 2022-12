Homem que tentou matar ex-mulher em Londrina vai a júri popular

O juiz da 11ª Vara Criminal de Londrina, Paulo Sérgio Roldão, determinou que o homem que tentou matar a ex-companheira em Londrina vá a júri popular.





Em agosto deste ano, ele foi até o trabalho dela, uma casa médica na rua Souza Naves, no centro da cidade, armado. O homem atirou cinco vezes contra a mulher, no entanto, a arma falhou. Na fuga, foi contido por diversas pessoas e agredido, até ser preso.



Segundo o MP-PR (Ministério Público do Paraná), o homem já vinha fazendo ameaças contra a ex-esposa por meio de mensagens de WhatsApp e áudios.





Ele estaria insatisfeito com o fim de relacionamento de 12 anos do casal, que havia terminado três meses antes do ataque. O homem ainda teria tentado assassinar colegas de trabalho da mulher que a defenderam, porém, a arma também falhou.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.