Homem tenta assaltar casa, entra em briga com o dono e morre em Londrina

Um suspeito morreu ao entrar em luta corporal com o proprietário de uma residência que teria roubado na manhã desta terça-feira, no bairro Parigot de Souza, em Londrina. De acordo com a versão do dono da casa para a PM, o suspeito teria tido uma convulsão e caiu na cama após entrar em luta corporal com ele.





O suspeito seria um andarilho e teria pedido um copo de água para o proprietário da casa no momento em que ele levava o lixo para fora de casa. Porém, ao retornar para o interior da residência, o suspeito teria encostado uma arma de fogo na coluna e obrigado a entrar.



Dentro da casa, o suspeito fez com que o proprietário se deitasse no chão e teria desferido golpes na nuca dele. Em seguida, teria pegado vários objetos de valor e tentado fugir com uma motocicleta.







Ao não conseguir dar a partida no veículo, o suspeito arrombou a porta da casa e voltou para o interior, mas o proprietário, ao encontrar uma oportunidade, entrou em luta corporal. Durante a peleja, entretanto, o suspeito começou a espumar pela boca e caiu na cama.







Ele já estava morto quando os policiais chegaram na casa. A arma utilizada no assalto era falsa. O suspeito respondia a três mandados de prisão, um por fuga do sistema prisional e dois por roubo.







A suspeita da PM é que ele tenha sofrido um mal súbito em decorrência do uso de drogas.