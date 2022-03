Homem tenta roubar ônibus e acaba contido por passageiros em Londrina

Um homem foi preso por tentar roubar um ônibus do transporte coletivo de Londrina, na manhã desta segunda-feira (21). De acordo com a PM (Polícia Militar), ele não estava armado e acabou sendo contido pelos próprios passageiros do veículo.

Segundo o relatório da polícia, o homem de 26 anos tem diversos antecedentes criminais por roubo e apresentava sinais de embriaguez. Ele teria entrado em um ônibus da linha 210, na zona sul da cidade, e dado voz de assalto mesmo sem estar armado. Ainda de acordo com a PM, os próprios ocupantes do veículo conseguiram contê-lo e amarrá-lo a um dos assentos do ônibus.

O motorista conduziu o coletivo até o 5° BPM (Batalhão de Polícia Militar), onde aguardou o atendimento dos policiais. Segundo a PM, o homem teve escoriações quando foi amarrado pelos passageiros do ônibus e, por isso, recebeu atendimento médico antes de ser encaminhado ao CIAC (Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão). A identidade do homem não foi divulgada.