Homem vai pedir dinheiro para avó para comprar drogas e é preso após agredir mãe e irmão em Londrina

Um homem de 29 anos foi pedir dinheiro para avó para comprar drogas e foi preso após agredir mãe e irmão em Londrina no início da noite de sábado (19).







De acordo com a PM (Polícia Militar), o caso foi registrado por volta das 18h, no Centro, onde uma pessoa denunciou que a vizinha estava sendo agredida. A equipe RPA (Rádio Patrulha de Área) encontrou no endereço citado uma grande aglomeração de pessoas. A vítima informou à PM que o filho é usuário de drogas, não mora naquele local mas que teria vindo até a residência da avó para pedir dinheiro para comprar drogas. A mãe dele tentou convencer o filho a ir embora, porém, ele, sob efeito de drogas, se recusou e passou agredir o irmão dele, que também estava com a mãe na tentativa de retirar o drogado da casa.

As agressões foram socos que resultaram em uma lesão no braço direito do irmão. A mãe, que tentou defender o filho das agressões, foi agredida pelo outro filho com socos e chutes, que não lhe causaram lesão aparente.

O agressor foi preso e conduzido para a Central de Flagrantes. Ao checar o nome dele no sistema policial, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto.





As vítimas foram atendidas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).