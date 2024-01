Idoso de 90 anos é preso por portar arma em bagagem no aeroporto de Londrina

Um idoso de 90 anos foi preso após ser flagrado com uma arma em sua bagagem no Aeroporto de Londrina na noite desta segunda-feira (29).





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), agentes do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foram até o local após receberem informações de que um homem estaria portando um revólver em uma mala.

Publicidade

Publicidade





No aeroporto, os policiais falaram com o supervisor, que informou que a arma foi identificada quando o idoso passou pelo raio x. Após a passagem no aparelho, funcionários do aeroporto fizeram uma busca na ma;a e encontraram o revólver calibre 38, além de cinco munições intactas.





O homem confirmou que a arma era sua e que tinha as documentações. Porém, o idoso não estava com os documentos e justificou o porte dizendo que guardava o revólver na bolsa e não teria checado se o havia retirado antes de viajar.





Diante da falta de documentação, o homem foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes.