Polícia Militar apreende duas máquinas caça-níqueis na Zona Norte de Londrina

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) apreendeu, na tarde desta segunda-feira (29), duas máquinas caça-níqueis em uma residência no Conjunto Semíramis Braga, na Zona Norte de Londrina.





Segundo informações repassadas pelos policiais, uma equipe do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi ao local após a corporação receber uma denúncia de jogos de azar.

Na residência, a Polícia Militar conversou com o propritário, que disse alugar o imóvel para a prática de jogos. No local, os agentes também falaram com o proprietário das máquinas caça-níqueis, que disse pagar R$ 400 por mês ao dono do imóvel para o funcionamento da jogatina.





Os policiais, então, fizeram uma varredura no local e encontraram dois equipamentos em funcionamento. Em uma delas, foram encontrados R$ 29 em dinheiro.





Diante do flagrante, a Polícia Militar apreendeu as máquinas caça-níqueis, assim como o dinheiro. Tanto o proprietário da residência quanto o locatário foram encaminhados ao Cartório da PMPR para a assinatura do termo circunstanciado.