Integrantes de organizações criminosas que desviavam cargas são presos em Londrina

Sete pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (1º) em Londrina durante a operação “Carga Pesada”. Os alvos são suspeitos de integrarem duas organizações criminosas que desviavam cargas.





Os policiais civis ainda apreenderam duas armas, documentos, computadores, dinheiro, joias e bloquearam 15 caminhões. Um homem foi detido no jardim Califórnia, na zona leste, enquanto que um mandado foi cumprido num condomínio de luxo na região sul, onde foi encontrado armamento.

“O núcleo duro da organização criminosa mora no Sun Lake, onde conseguimos prender um casal, o filho foi detido em outro endereço. Vimos ostentação. Na casa do outro autor intelectual foram apreendidos cerca de R$ 16 mil. Isso mostra a organização entre eles e que estavam aplicando golpes de maneira reiterada”, ressaltou o delegado de Estelionatos, Edgard Soriani.





O casal e o filho detidos já foram investigados pelo mesmo tipo de crime em 2021, em Presidente Prudente, São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, as organizações ofereciam serviço de frente, no entanto, “sumiam” com a carga, como alimento, e confeccionavam falsos BOs (Boletins de Ocorrência) para enganar as vítimas.





Em um boletim forjado, por exemplo, os criminosos relataram que o motorista do caminhão, que levava açúcar para Santa Catarina, foi abordado na BR-376, em Ponta Grossa, por dois veículos com ladrões fortemente armados e que o caminhoneiro ainda foi feito refém.







Entretanto, o número descrito no BO simulado se refere a um boletim – esse verdadeiro – registrado com uma vias de fato em Jacarezinho (Norte Pioneiro). Os caminhões utilizados pelos bandidos eram comprados em nome de laranjas. As investigações tiveram início há cerca de quatro meses.





