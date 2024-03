Jataizinho: Jovem é encontrada morta dentro de reservatório de água na véspera do aniversário

A Polícia Civil de Ibiporã abriu um inquérito para investigar a morte de Allyne Santos, de 27 anos. A jovem foi encontrada sem vida dentro de um reservatório de água de uma antiga algodoeira na área central de Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina), na tarde de segunda-feira (11).





O lugar fica a menos de cinco minutos da casa onde ela vivia com os dois filhos, de dois e cinco anos, e os irmãos. Vizinhos perceberam o mau cheiro e acionaram a PM (Polícia Militar).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A mulher estava desaparecida desde o último sábado (9), quando disse que iria encontrar um rapaz na praça da cidade. Desde então, não deu mais notícias. A família chegou a divulgar um cartaz nas redes sociais em busca de informações.





“Ela falou para minha mãe que iria ser rápido, que já estava de volta, mas foi indo, indo e ela não retornou para casa”, contou um dos irmãos, o coletor Bruno Santos. A família não sabe quem é a pessoa que ela iria ver.

Publicidade





A perícia informou que foram contabilizados cerca de 20 ferimentos provocados por arma branca - provavelmente faca - no corpo de Allyne, que precisou ser retirado pelos Bombeiros.





“Estava em uma caixa d’água subterrânea, aproximadamente um metro de profundidade. O corpo estava próximo da entrada, utilizamos um gancho para retirar. O corpo tinha sinais de que já estava há alguns dias dentro da água e quando retiramos escoou sangue, ou seja, haveria alguma lesão”, pontuou o cabo Thiago Barioni.





Os legistas do IML (Instituto Médico Legal) não encontraram água no pulmão, ou seja, ela foi assassinada e jogava no reservatório. Foram coletados materiais para saber se houve crime sexual.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: