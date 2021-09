Dois jovens são assassinados em Sarandi na noite desta quinta

Dois homens foram assassinados a tiros nesta quinta-feira (2) em Sarandi (Região Metropolitana de Maringá).

De acordo com a PM (Polícia Militar), no primeiro caso, os policiais deslocaram-se ao jardim Independência por volta das 23h e viram o baleado de 26 anos caído no chão com diversos ferimentos de arma de fogo.





Os socorristas foram acionados mas o médico constatou o óbito no local e informou oito lesões por arma de fogo no tórax do rapaz. Investigadores do Instituto de Criminalísticas compareceram e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Maringá (Noroeste).

Outro homicídio

A PM atendeu outro caso de homicídio em Sarandi. Um jovem de 22 anos foi atingido por disparo de arma de fogo no rosto e morreu.





O boletim policial revela que, quando os oficiais chegaram ao local, uma equipe médica já atendia o rapaz, que acabou tendo morte constatada no local.

Um estojo de munição 9mm e o projétil que atingiu o rapaz foram encontrados próximos ao local do crime e entregues ao Instituto de Criminalística. O corpo foi recolhido ao IML de Maringá.