Jovem é preso em Ibiporã após matar a avó com golpes de faca

Uma idosa de 67 anos foi encontrada morta na casa onde morava na rua José Vicentini, no conjunto Padre Rino Nogarotto, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), no início da tarde desta quarta-feira (31). O neto, de 28 anos, foi preso em flagrante pela PM (Polícia Militar) suspeito do assassinato. Ele foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade e, na sequência, encaminhado à delegacia.





A moradora foi executada a facadas. O corpo foi encontrado nos fundos do imóvel, na área de serviço. De acordo com a Criminalística, mais de uma faca teria sido usada, com os objetos sendo apreendidos. Ele teria usado quatro facas de serrinha para cometer o crime.

Vizinhos relataram que o jovem, que vivia com a avó, seria usuário de drogas e teria um histórico de violência. “Ela fazia de tudo por esse neto. Mas, infelizmente, esperávamos que isso poderia acontecer. Ele roubou a televisão dela, celular (para comprar droga), já brigou com vários moradores aqui”, relatou uma vizinha, em entrevista à RICtv Record. O pai do rapaz é caminhoneiro e a mãe faleceu em um acidente de carro em Portugal.