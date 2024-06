Jovem que dirigia Mercedes-Benz é preso por apostar racha na avenida Higienópolis

Um jovem de 23 anos que dirigia um carro Mercedes-Benz foi preso por apostar racha na avenida Higienópolis na madrugada de sexta-feira (7).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe em patrulhamento avistou o veículo disputando corrida com um carro sedan na via. Ambos os automóveis seguiam em alta velocidade no sentido do Lago Igapó.

Diante do fato, os agentes começaram a seguir os veículos. O motorista do sedan obedeceu a ordem de abordagem, ao contrário do condutor da Mercedes-Benz, que fugiu.





Os policiais seguiram o jovem, que parou o veículo após alguns metros. O motorista assumiu o crime de direção perigosa e disse que aceitou a disputa após o condutor do outro veículo acelerar ao seu lado.





O jovem estava acompanhado de sua namorada, que disse aos agentes ter pedido para o namorado não correr.





O motorista da Mercedes-Benz foi preso e encaminhado à Delegacia. A namorada do jovem também foi levada, mas na condição de testemunha.