Juiz paranaense é afastado após mensagem de teor antidemocrático

O juiz paranaense Marlos Augusto Melek, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 9ª Região, foi afastado pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) na última terça-feira (19) após se manifestar politicamente em um grupo de WhatsApp em que eram divulgadas mensagens consideradas antidemocráticas. A reclamação disciplinar foi apresentada pela ABJD (Associação Brasileira de Juristas pela Democracia).





O relator, ministro Luis Felipe Salomão, afirmou que o juiz participava de um grupo chamado “Empresários & Política” em que eram feitas “incitações políticas em prol de um golpe de estado” e com “condutas antidemocráticas”.

No processo, a ABJD cita que uma mensagem escrita por um empresário afirma que o ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), “interfere” nas eleições ao “mentir” sobre o voto impresso. Em outra, o proprietário de uma loja cita as manifestações de Sete de Setembro, que serviriam para “unir o povo e o Exército”.





“Nesse caso, esse magistrado tecia, participava ativamente do grupo, tecendo comentários. Além disso, esse grupo é investigado no Supremo Tribunal Federal por ataques e subvenção financeira ao processo de condutas antidemocráticas”, disse o relator, que propôs a instauração de um PAD (Processo Administrativo Disciplinar) e afastamento imediato até a decisão final do procedimento.

