Londrina: Polícia Civil cumpre mandados contra casal que furtava lojas de shoppings

O setor Operacional da 10ª Subdivisão Policial de Londrina cumpriu, nesta quarta-feira (24), dois mandados de prisão preventiva contra um casal suspeito de praticar vários furtos na cidade, tendo como principal alvo lojas que ficam dentro de shoppings. O homem foi detido na casa dele, enquanto que a mulher já estava presa desde o final do ano passado. Também foram feitas buscas, no entanto, os materiais levados dos estabelecimentos não foram localizados.





O primeiro furto aconteceu em agosto do ano passado. “Praticaram furto contra uma loja de produtos de cosméticos dentro de um shopping. No mês seguinte praticaram novo furto em uma loja de um segundo shopping, porém, nessa ocasião foram presos em flagrante”, detalhou o delegado Matheus Prado.

No entanto, no dia seguinte os dois foram colocados em liberdade, com o uso de tornozeleira eletrônica. Mesmo com o monitoramento, voltaram a agir, tentando pegar produtos de um supermercado. “Nessa ocasião, quando saiam com os produtos subtraídos, foram abordados pelo segurança, mas usaram de violência para fugir”, afirmou.





Neste episódio, acabaram deixando uma bolsa para trás e dentro o carregador da tornozeleira, o que ajudou a polícia na identificação. “Em todos os fatos foram reconhecidos por imagens das câmeras de segurança e identificados pelas vítimas, que disseram que eles estavam sempre rondando”, contou. Em novembro, a dupla praticou mais um furto numa loja de cosméticos instalada num shopping.





O casal confessou os crimes depois da detenção. “Informaram que são usuários (de droga) e estavam desempregados e praticavam os fatos para terem renda e manter o vício. Afirmaram que não tinham previamente acordado receptadores para os produtos, mas que vendiam aleatoriamente.”