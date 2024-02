Mãe ameaça filhos com faca e tenta agredir conselheira tutelar no norte do PR

Uma mulher foi encaminhada à delegacia após ameaçar os filhos com uma faca e ameaçar cortar o órgão genital do marido, por volta das 21h desta segunda-feira (19), em São Pedro do Ivaí, no norte do Paraná.







A PM (Polícia Militar) foi solicitada por uma conselheira tutelar, que também foi ameaçada pela mulher. De acordo com a profissional, a mãe das crianças tentou agredi-la, mas foi contida pela equipe presente.



O marido foi encontrado escondido, junto com seus quatro filhos, dentro de um veículo. Segundo ele, a sua esposa, após ter consumido bebida alcoólica, começou a insultá-lo e ameaçá-lo com a faca. A versão também foi confirmada pelas duas filhas mais velhas, de 13 anos e 11 anos.





Questionada pelos PMs, a mulher negou ter cometido os crimes, mas confessou ter consumido bebida alcoólica. As crianças foram encaminhadas à residência da avó, e a mãe foi levada à delegacia da Polícia Civil para procedimentos cabíveis.





