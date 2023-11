Maringá: Gaeco cumpre ordem de prisão preventiva contra policial militar

O Núcleo de Maringá do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público do Paraná, com apoio da Corregedoria da Polícia Militar, cumpriu nesta quinta-feira (23) um mandado de prisão preventiva contra um policial militar.





A ordem judicial foi executada em um desdobramento da Operação Bogotá, deflagrada em junho deste ano, que apura o envolvimento de agentes públicos em crimes diversos, como roubo majorado, tráfico de drogas, peculato, disparos de arma de fogo, receptação e lavagem de capitais. O PM é suspeito de fraude processual qualificada.