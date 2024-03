Médico é preso acusado de abusar sexualmente de pacientes em Maringá

Um médico investigado por cometer abusos sexuais contra as pacientes foi preso na segunda-feira (11) em Maringá (Noroeste). Segundo a PCPR (Polícia Civil do Paraná), trata-se de prisão preventiva.





No dia 1 de fevereiro deste ano, as equipes policiais cumpriram mandados de busca em endereços relacionados ao suspeito e apreenderam celulares e documentos que auxiliaram ajudaram nas diligências.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo a delegada Paloma Batista, as investigações iniciaram depois de as vítimas irem até a delegacia da PCPR. Mesmo que em anos distintos da ação criminosa, elas relataram a mesma conduta do médico.





"O indivíduo é ginecologista, nas consultas elas relatam que inicialmente iam com acompanhantes, mas ao pegarem confiança passavam a ir sozinha ao consultório. Após olharem exames, ele dizia que estavam sem vitamina e que precisaria examiná-las, a vítima ficava em posição vertical e, posteriormente, ele passava o órgão genital", pontua a delegada.

Publicidade





O indivíduo foi encaminhado ao sistema penitenciário.





A ação faz parte da Operação Átria, sob coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que prevê ações em âmbito nacional no combate à violência contra a mulher.





A PCPR pede a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações. As informações podem ser repassadas de maneira anônima pelos telefones 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.