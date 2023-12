Menina de 3 anos é vítima de estupro em Ibiporã

Uma menina de 3 anos foi vítima de estupro em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). O caso foi relatado pela avó paterna e o suspeito seria o padrasto da vítima.





De acordo com a PM (Polícia Militar), por volta das 15h30, o caso foi denunciado por uma pediatra do Hospital Cristo Rei. A médica informou que a vítima chegou com a avó, e reclamava de desconforto na região vaginal. Foi constatada lesão no local.

Publicidade

Publicidade





A avó disse aos policiais que a criança mora com a mãe e o padrasto. Pela manhã, a menina havia tomado banho e reclamou de dor. A avó notou que a região estava avermelhada e, ao perguntar o que tinha ocorrido, a vítima disse que o padrasto havia lhe tocado.

Publicidade





Foi acionado o Conselho Tutelar, e a menina seria encaminhada para exames mais específicos no Hospital Universitário de Londrina.

Publicidade





A PM divulgou ainda que não foi informado se a mãe foi avisada da situação ou se o juiz de plantão tomou qualquer decisão sobre a guarda da criança.