Diversas mercadorias contrabandeadas do Paraguai foram apreendidas pela Polícia Rodoviária, na manhã desta quinta-feira (22), em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).







Na abordagem, dois homens de 24 e 29 anos foram flagrados com duas malas com 77 celulares e 100 maços de cigarro de origem do país vizinho dentro do veículo que estavam.



A delegacia da Polícia Federal entregou os objetos à Receita Federal de Londrina.