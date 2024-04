Motociclista fica gravemente ferido ao se acidentar em trevo da PR-092,no Norte do PR

Um acidente do tipo colisão transversal deixou um motociclista gravemente ferido em um trevo da rodovia PR-092, em Wenceslau Braz, na tarde deste sábado (20, por volta das 14h.



Segundo informações da Polícia Militar do Paraná, o acidente envolveu uma motocicleta Honda CB 300R, com placa de Salto Itararé, e um automóvel Nissan Kicks, com placas de Ponta Grossa.



A colisão ocorreu quando o automóvel, transitando no sentido Arapoti a Wenceslau Braz, colidiu transversalmente com a motocicleta, que tentava cruzar a via pelo trevo. O choque resultou em danos materiais em ambos os veículos e ferimentos no condutor da motocicleta.







O motociclista sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para o hospital de Wenceslau Braz. O condutor do automóvel não teve ferimentos e realizou o teste de etilômetro, com resultado negativo para ingestão de álcool.





Os veículos foram liberados após constatação de que não havia pendências de licenciamento. A motocicleta foi guardada em um imóvel rural próximo.